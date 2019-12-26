سلامة: سنتخذ الاجراءات لمعرفة مصير التحويلات الخارجية واذا حصلت فعل

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، انه سيتخذ “كل الخطوات القانونية لمعرفة مصير التحويلات الخارجية الى سويسرا واذا حصلت فعلا”، وقال: “علينا أن نتأكد إن كانت هذه التحويلات خرجت من لبنان فعلا”.

وشدد على “أننا تدريجيا نعالج الأزمة وزدنا رأسمال المصارف ونتأمل أن يتحسن البلد حتى يتحسن الاقتصاد والمال”، لافتا الى أنه ” عندما قلت في الماضي أن الوضع جيد كان ذلك قبل 17 تشرين الاول وبعد 17 تشرين لم أتكلم مطلقا عن الدولار، وبعد هذا التاريخ أقفلت المصارف وهذا أدى الى خلق اضطرابات في السوق”، وردا على سؤال الى أي حد يمكن أن يصل سعر صرف الدولار، قال: “لا أعرف”.

من جهنه، أكد رئيس جمعية المصارف سليم صفير انه “ليس لدي أي معلومات عن موضوع التحويلات إلى الخارج”.

وردا عل سؤال حول سعر صرف الدولار قال: “المهم سعر صرف الدولار لدى مصرف لبنان لا لدى الصيارفة”.

وعندما طُرح عليه سؤال “ماذا تقول للمودعين وتحديدا للمودعين الصغار؟”، أجاب: “الله يقوّيكن، ما تخافوا و”الكريزة بتخلص عن قريب انشالله””.

في حين أعلن النائب حسن فضل الله، اثر جلسة لجنة المال والموازنة، “ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يملك معطيات حول التحاويل الخارجية، وان هيئة التحقيق يفترض أن تبدأ بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بهذه التحويلات”.

وقال: “حصلنا على التزام من حاكم مصرف لبنان أن هيئة التحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات التي لها علاقة بالتحويلات للخارج، وإذا كانت غير شرعية سيتم استعادتها”.

واعتبر فضل الله “ان أزمة السيولة في البلد مرتبطة بالغلاء الفاحش الناجم عن ارتفاع سعر صرف الليرة وبأموال المودعين”، مشيرا الى ان “نحو 11 مليار دولار من أموال المصارف موجودة في الخارج”.