جمعية تجار الوسط التجاري في بعلبك: نقف وراء رئيس الجمهورية بكل مواقفه

وطنية – بعلبك – نوهت جمعية تجار بعلبك – الوسط التجاري في بيان، ب”مواقف رئيس الجمورية العماد ميشال عون الوطنية، والإصرار على تشكيل حكومة برئاسة الدكتور حسان دياب لإنقاذ البلد من هذه المحنة التي يمر فيها الشعب اللبناني”.

وشددت على “ضرورة تأمين الأجواء لتشكيل الحكومة، والتوجه لمعالجة الوضع المالي والاقتصادي والأمني”.

ودعت المشاركين في الحراك “الذين يعتصمون من أجل مطالب الناس، إعطاء فرصة لتشكيل الحكومة وفتح الطرقات، لأنها تساهم بضرب القطاع التجاري والصناعي والزراعي”.

وختمت: “نحن كتجار نقف وراء الرئيس ميشال عون بكل مواقفه، لأنه الحامي والضامن للسلم الأهلي بوجه كل المخططات الصهيونية”.

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