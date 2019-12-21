الريجي أنجزت تسلم محاصيل التبغ من المزارعين في الشمال والجنوب

وطنية – أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في بيان، أنها “أنجزت أعمال تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الشمال والجنوب رغم الظروف الصعبة”.

وأشارت إلى أن “العشرات من موظفي الادارة وخبراء التبغ عملوا لإتمام الشراء وسط ارتياح عام لدى المزارعين”.

وافادت بان “شراء التبغ والتنباك من مزارعي البقاع سيتم حال انتهائهم من توضيب محاصيلهم”.