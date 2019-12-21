«المالية»: تمديد دفع الأقساط

مع استمرار توقف عمل مرافق الدولة اللبنانية لليوم الثاني عشر على التوالي، واستمرار إغلاق المصارف لأبوابها، أعلنت وزارة المالية عن تمديد تاريخ دفع الأقساط المتوجبة على بعض المكلفين إلى حين إنتهاء «الظروف السائدة» حالياً، من دون إضافة أية غرامات أو فوائد عليها.

وفي ما يلي نصّ بيان «المالية»:

تُعلن وزارة المالية أنّه لمّا كان بعض المكلفين قد قاموا بتقسيط الضرائب المتوجبة عليهم وفقاً للقوانين النافذة، ولمّا كانت بعض الأقساط قد استحقت على بعض المكلفين اعتباراً من 17/10/2019 وقد تعذر عليهم تسديدها بتاريخ استحقاقها بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، لذلك يهم الوزارة أن تعلم المكلفين الذين استحقت الأقساط المتوجبة عليهم اعتبارا من 17/10/2019 ولحين انتهاء الظروف السائدة حالياًء بأنه سيتم تمديد تاريخ استحقاق هذه الأقساط دون إضافة أية غرامات أو فوائد إضافية عليها.