الأزمة الاقتصادية تزيد الضغط على المدارس الحكومية في لبنان

أخبار الآن| بيروت (رويترز)

الأزمة الاقتصادية في لبنان تجبر كثيرا من الأُسر على نقل عشرات آلاف الأطفال من المدارس الخاصة، التي يلتحق بها معظم الأطفال في البلاد، للمدارس الحكومية المهملة منذ فترة طويلة الأمر الذي يجعلهم يكافحون للتأقلم مع الوضع فيها.

فعلى عكس كثير من الدول التي غالبا ما تكون المدارس الخاصة فيها للأثرياء، يعتمد لبنان على هذه المدارس لتعليم نحو ثلثي التلاميذ، حيث تُقّتر أُسر الطبقة العاملة على نفسها لتوفير مئات الدولارات اللازمة كرسوم شهرية لتعليم أطفالها في تلك المدارس.

وينتهي الأمر بأطفال الأُسر التي لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة بالالتحاق بمدارس حكومية قليلة التمويل يتعلم بها نحو 300 ألف تلميذ لبناني، وخصصت فترة إضافية بعد الظهر في السنوات الأخيرة لتوفير التعليم لنحو 200 ألف من أطفال اللاجئين السوريين.

وقال وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيّب لرويترز إنه في ظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية، التي دارت بين عامي 1975 و 1990، انتقل هذا العام 36 ألف تلميذ إضافي من المدارس الخاصة للمدارس الحكومية. ويتوقع الوزير استمرار نقل مزيد من الأطفال للمدارس الحكومية التي لا يتوفر لها تمويل إضافي ولا معلمون لتعليمهم.

وقال شهيّب “المدارس الرسمية رح يزيد الضغط عليها بالوقت اللي ممنوع التعاقد بحسب القانون بالـ 2017، ممنوع التوظيف حسب موازنة 2019، وفيه عندنا كل سنة حوالي 1400 معلم بيروحوا على التقاعد”.

ويكافح مصفف الشعر عيد رمضان لتوفير ما يزيد على ستة آلاف دولار سنويا كمصاريف لتعليم ابنيه في مدارس خاصة. واضطر رمضان هذا العام لنقل ابنه الأصغر لمدرسة حكومية.

وقال “أولادي الحمد لله أذكيا بيفهموا، وعارفين وضعنا ونحن واياهم بنتعامل معهن كأننا أصدقاء، غير انهن أولادنا، معيشينهن الجو وهن عايشين. تقبلوا الموضوع لأنهن بيعرفوا وضعنا، وعرفوا اننا بنعمل المستحيل حتى نخليهن، بس وصلنا لمرحلة خلاص وصلنا لحيط مسدود”.

وتصاعدت المشاكل الاقتصادية، التي طال أمدها في لبنان، لأزمة مالية منذ أكتوبر تشرين الأول عندما تفجرت احتجاجات ضد النخبة الحاكمة. وأُغلقت شركات وجرى تسريح عمال وتقليص الرواتب. كما تقيد البنوك الحصول على سيولة نقدية وهبطت قيمة الليرة اللبنانية.

وقال رمضان إن غالبية اللبنانيين لم يعد بوسعهم دفع ألوف الدولارات كرسوم دراسية كل عام.

كما نقلت اللبنانية سلوى حمادة ابنتها (14 عاما) لمدرسة حكومية هذا العام، بعد أن نقلت أبناءها الثلاثة من التعليم الخاص قبل ذلك مع تدهور الاقتصاد وتراجع دخل زوجها من عمله.

(مصدر الصورة: رويترز)