متابعة التحركات الشعبية مع رئيس تحرير مجلة “الإعمار والاقتصاد” د. حسن مقلد ديسمبر 18, 2019 آخر المقالات متابعة التحركات الشعبية مع رئيس تحرير مجلة "الإعمار والاقتصاد" د. حسن مقلد حسن مقلد يكشف تفاصيل تحويل نائب لبناني عشرة ملايين دولار للخارج مع الحدث - الوضع الاقتصادي بين الدعم الدولي والتعطيل المصرفي جمعية الصناعيين تهدد بخطوات تصعيدية للمطالبة بتأمين استيراد المواد الأولية للقطاع فوز شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد البنزين بستاني: لن نشهد أزمة بنزين بعد اليوم تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني