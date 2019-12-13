مع الحدث – الوضع الاقتصادي بين الدعم الدولي والتعطيل المصرفي ديسمبر 13, 2019 آخر المقالات مع الحدث - الوضع الاقتصادي بين الدعم الدولي والتعطيل المصرفي جمعية الصناعيين تهدد بخطوات تصعيدية للمطالبة بتأمين استيراد المواد الأولية للقطاع فوز شركة ZR ENERGY بمناقصة استيراد البنزين بستاني: لن نشهد أزمة بنزين بعد اليوم هل بدأت الخطوات الجدية لإدارة الأزمة المالية والنقدية في لبنان؟ اجتماع حاسم لـ«أوبك+»: موسكو والرياض على موجتين مختلفتين تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني