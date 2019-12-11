جمعية الصناعيين تهدد بخطوات تصعيدية للمطالبة بتأمين استيراد المواد الأولية للقطاع

أطلق رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل صرخة لتأمين استيراد المواد الأولية للقطاع الصناعي.

وقال في مؤتمر صحفي، أن التصعيد هو الطريق الوحيد، وأشار إلى أن تنفيذ الخطوة التصعيدية الأولى سيكون خلال 10 أيام، إفساحاً بالمجال لتوفير المواد الأولية للصناعة.

وحذر الجميل، من أن أي تخاذل سيدفع جمعية الصناعيين للتصعيد أكثر، وقال إن ذلك سيتحدد بحسب الوضع القائم.

وطالب رئيس جمعية الصناعيين، مصرف لبنان بفتح اعتمادات استيراد المواد الأولية للصناعة، بنفس ما تم اعتماده في المحروقات والدواء والقمح.

وناشد المسؤولين، لإقرار تسهيلات مالية، لتأمين دفع رواتب 3 أشهر للعاملين، عبر قروض طويلة الأمد للحفاظ على فرص العمل في القطاع الصناعي.

وأكد الجميل، أن توقف الإنتاج في القطاع الصناعي، سيؤدي لإقفال آلاف المصانع وصرف آلاف العمال.