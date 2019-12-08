هل بدأت الخطوات الجدية لإدارة الأزمة المالية والنقدية في لبنان؟

ثلاثة أحداث بالغة الأهمية شهدها لبنان في الأسبوع المنصرم:1-بدء مصرف لبنان بإجراءات عملية لإدارة الأزمة المالية والنقدية، 2- إستمرار مناقصة لشراء البنزين من قبل الدولة اللبنانية بهدف كسر الاحتكار الذي نعمت به الشركات الخاصة المستوردة، 3- الإعلان أن لجنة المال والموازنة ستُنهي دراسة موازنة عام 2020 وتحوّلها إلى مجلس النواب. هذا الحوار الاقتصادي يناقش كل هذه المسائل ويبحث في تأثيراتها ليس فقط على المالية العامة للدولة وإنما على حياة المواطنين ومعيشتهم، ويضيء على الخطوات المطلوبة لإدارة الأزمة الحساسة التي يمر بها لبنان.