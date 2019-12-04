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تعميم لحاكم مصرف لبنان حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية

ديسمبر 4, 2019

أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية.

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أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية.

Capture 12

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