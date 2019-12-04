تعميم لحاكم مصرف لبنان حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية ديسمبر 4, 2019 آخر المقالات تعميم لحاكم مصرف لبنان حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية زياد ناصر الدين - كاتب وباحث اقتصادي متابعة التحركات الشعبية مع زياد ناصر الدين - كاتب وباحث اقتصادي بطيش أكد امام وفدي اصحاب المطاحن والافران رفض زيادة سعر ربطة الخبز البستاني بعد اجتماعها إلى ممثلي قطاع المحروقات: المواطن لن يتحمل أعباء اضافية على سعر البنزين أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني