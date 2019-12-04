زياد ناصر الدين – كاتب وباحث اقتصادي ديسمبر 4, 2019 آخر المقالات تعميم لحاكم مصرف لبنان حول الفوائد والحسابات بالعملات الأجنبية زياد ناصر الدين - كاتب وباحث اقتصادي متابعة التحركات الشعبية مع زياد ناصر الدين - كاتب وباحث اقتصادي بطيش أكد امام وفدي اصحاب المطاحن والافران رفض زيادة سعر ربطة الخبز البستاني بعد اجتماعها إلى ممثلي قطاع المحروقات: المواطن لن يتحمل أعباء اضافية على سعر البنزين تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني