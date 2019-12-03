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البستاني بعد اجتماعها إلى ممثلي قطاع المحروقات: المواطن لن يتحمل أعباء اضافية على سعر البنزين

ديسمبر 3, 2019

أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري بعد اجتماعها مع ممثلي قطاع المحروقات في لبنان إلى أن “المواطن لن يتحمل أعباء اضافية على سعر صفيحة البنزين وان كل النقابات ستشارك في حصة معينة من الاعباء ومن الكلفة على فروق دفع الدولار لسعر البنزين مع العلم انها غير كافية”.

ولفتت في تصريح بعد الاجتماع المطول الذي عقد في وزارة الطاقة إلى أن “التسعيرة ستصدر الاربعاء وستتقسم الاكلاف على الجميع حتى لا يتحمل المواطن اي زيادة”.

وشكرت لجميع من في القطاع ما قدموه، لافتة الى انها “مرحلة موقتة”، متمنية حلا نهائيا مع حاكم مصرف لبنان.

وختمت مشيرة الى ان “الاثنين المقبل ستفض العروض وسنرى كيف سيتجاوب السوق وستكون الدولة جزءا من هذا القطاع”.

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أشارت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري بعد اجتماعها مع ممثلي قطاع المحروقات في لبنان إلى أن “المواطن لن يتحمل أعباء اضافية على سعر صفيحة البنزين وان كل النقابات ستشارك في حصة معينة من الاعباء ومن الكلفة على فروق دفع الدولار لسعر البنزين مع العلم انها غير كافية”.

ولفتت في تصريح بعد الاجتماع المطول الذي عقد في وزارة الطاقة إلى أن “التسعيرة ستصدر الاربعاء وستتقسم الاكلاف على الجميع حتى لا يتحمل المواطن اي زيادة”.

وشكرت لجميع من في القطاع ما قدموه، لافتة الى انها “مرحلة موقتة”، متمنية حلا نهائيا مع حاكم مصرف لبنان.

وختمت مشيرة الى ان “الاثنين المقبل ستفض العروض وسنرى كيف سيتجاوب السوق وستكون الدولة جزءا من هذا القطاع”.

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