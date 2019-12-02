عارضان لمناقصة شراء البنزين .. وخطة الدولة مستمرة!

أكد مدير منشآت النفط في وزارة الطاقة سركيس حبيس في تصريح له ان “”كارتيل النفط كبير ولن يتساهل في موضوع حصته بالسوق”، مضيفا:”إذا كان هناك شركتان تقدمتا للمشاركة بالمناقصة فالمنافسة متوفرة ولكن الأمر يعود لوزيرة الطاقة ندى بستاني بالسير بها أم تأجيلها”.

وكانت اشارت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني “اننا سنبدأ باستيراد 10 بالمئة من البنزين عبر الدولة وما نقوم به هو على سبيل التجربة ونريد كدولة الدخول الى السوق المحلي بعد 30 عاما من الغياب وذلك في ظل ظروف اقتصادية دقيقة”، مؤكدة ان “هدفنا ليس اقفال المحطات”.

وتعليقا على الضغوط التي مورست على بعض الشركات بهدف التقدم الى المناقصة ، شددت بستاني على “اننا سنكمل حتى النهاية مهما كانت الضغوط”.

حتى الان تقدم عارضان للمشاركة في مناقصة شراء 150 ألف طن من البنزين لصالح منشآت النفط في لبنان الأول هو شركة ZR ENERGY والثاني هو شركة LEBNEFT، وبالتالي المناقصة ستحصل حتما لأنها تحتاج لأكثر من عارض.

وفي النهاية أعلنت وزيرة الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ندى بستاني في مؤتمر صحافي عن ” تمديد مهلة تقديم العروض لمناقصة شراء البنزين اسبوعا واحدا وذلك لمزيد من المنافسة”، مؤكدة ان “المناقصة لم تفشل

يذكر أنه كان هناك 14 شركة سحبت دفتر شروط مناقصة استيراد مادة البنزين وهي التالية: