تسعون دقيقة ـ 27-11-2019 نوفمبر 29, 2019 آخر المقالات تسعون دقيقة ـ 27-11-2019 الخبير الاقتصادي حسن مقلد يقدم عرضاً تفصيلياً عن اسباب الأزمة في لبنان مصدر مالي: لبنان سدد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار نقابة الصرّافين تعلن الاضراب يوم غد الجمعة بستاني للمواطنين: لعدم دفع ثمن المازوت بالدولار تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني