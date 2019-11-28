مصدر مالي: لبنان سدد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار

قال مصدر مالي مطلع إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت يوم الخميس، فضلا عن قسيمة العائد.

ينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة.

وكان البنك المركزي قال في وقت سابق إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة.

وتفيد بيانات رفينيتيف أن لبنان أصدر سندين جديدين في 27 نوفمبر تشرين الثاني: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات والثاني 1.5 مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.