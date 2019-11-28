بستاني للمواطنين: لعدم دفع ثمن المازوت بالدولار

أصدرت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري البيان الآتي:

“تعمد وزارة الطاقة منذ بداية أزمة الدولار الى بيع مادة المازوت الى المواطنين بواسطة منشآت النفط بالليرة اللبنانية مئة بالمئة. لذلك، فهي تلفت انتباه المواطنين الى عدم الوقوع في فخ التجار وعدم دفع ثمن المازوت بالدولار للشركات والتجار الذين يزعمون أنهم يدفعون ثمنها بالدولار”.