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اميركيون أسقطوا دعواهم ضد مصارف لبنانية

نوفمبر 20, 2019

أسقط المدعون من الاسر الاميركية الدعوى التي كانوا قد تقدموا بها ضد 11 مصرفا لبنانيا.

وكان نحو 252 أسرة أميركية، قُتِل أحد أفرادها أو جرح خلال مشاركته كجندي في قوات الأميركية للعراق (2003 ـــ 2011)، تقدموا بدعاوى أمام القضاء الاميركي، مطالبين هذه المصارف بدفع تعويضات مالية عن الخسارة التي لحقت بها، متهمة المصارف بـ«التآمر مع حزب الله».

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أسقط المدعون من الاسر الاميركية الدعوى التي كانوا قد تقدموا بها ضد 11 مصرفا لبنانيا.

وكان نحو 252 أسرة أميركية، قُتِل أحد أفرادها أو جرح خلال مشاركته كجندي في قوات الأميركية للعراق (2003 ـــ 2011)، تقدموا بدعاوى أمام القضاء الاميركي، مطالبين هذه المصارف بدفع تعويضات مالية عن الخسارة التي لحقت بها، متهمة المصارف بـ«التآمر مع حزب الله».

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