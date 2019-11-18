جمعية المصارف: إقرار 7 توجيهات موقتة في ضوء التشاور مع مصرف لبنان وصفير سيسلمها غدا لاتحاد النقابات تمهيدا لاستئناف العمل

أعلنت مديرية الإعلام والعلاقات العامة في جمعية المصارف، في بيان، أن مجلس إدارة الجمعية عقد اجتماعا عاما لأعضائها “بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة، التي يمكن أن تتخذها المصارف، لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة، التي تعيشها البلاد، علما أن مضمون هذه اللائحة، الذي لا يشكل قيودا على حركة الأموال، أملاه الحرص الشديد على مصالح العملاء والمصلحة العامة، لتجاوز الظروف القائمة، أما التوجيهات العامة الموقتة، التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان فهي التالية:

1 – لا قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج.

2 – التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

3 – لا قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الأئتمان داخل لبنان.

4 – تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.

5 – الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.

6 – يمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا، ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 تشرين الأول 2019.

7 – دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الإئتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.

وسوف يسلم رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، مع وفد من مجلس الإدارة، لائحة التوجيهات العامة الموقتة هذه، إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف، في اجتماع يعقد يوم الاثنين بين الطرفين، تمهيدا لاستئناف العمل بشكل طبيعي في القطاع المصرفي”.