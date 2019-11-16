“ستاندرد آند بورز” تُخفض تصنيف “بنك عوده” و “بلوم بنك” و “بنك ميد”

خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” الأميركية للتصنيفات الائتمانية، تصنيف 3 بنوك لبنانية وهي “بنك عوده” و “بلوم بنك” و “بنك ميد” إلى درجة “CCC” من “-B”.

وبحسب “ستاندرد آند بورز” فإن البنوك الثلاثة، تعاني من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة.

وقالت الوكالة: “نفهم أنّ تآكل الودائع الذي بدأ في النصف الأول من عام 2019 قد تكثف أخيراً، وذلك بسبب التطورات السياسية الأخيرة والإنتفاضة والإقفال المستمر للمصارف، والقيود التي فرضتها البنوك على بعض التحويلات والعمليات المصرفية”.

وأوضحت أن التصنيفات ستظل على قائمة المراقبة السلبية، ما يجعلها عرضة لخطر مزيد من الخفض