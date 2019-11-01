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صفير: المصارف مستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية حفاظاً على سير العمل

نوفمبر 1, 2019
أشاد رئيس “جمعية مصارف لبنان” سليم صفير، “بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي الذي تجلى اليوم مجددا بعد ان فتحت المصارف ابوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف”.
وحيا صفير المواطنين “لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس”، مؤكدا “ان المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي”.
وتمنى على المواطنين “عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة او من الجمعية”.

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أشاد رئيس “جمعية مصارف لبنان” سليم صفير، “بوعي الشعب اللبناني وتحليه بالمسؤولية، هذا الوعي الذي تجلى اليوم مجددا بعد ان فتحت المصارف ابوابها للعمل بشكل طبيعي وكيفية تعاطي المواطنين بشكل حضاري في هذه الظروف”.
وحيا صفير المواطنين “لادراكهم المسؤولية الوطنية وضرورة الحفاظ على مصالح الناس”، مؤكدا “ان المصارف تتابع متطلبات وحاجات المواطنين ومستعدة لاتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سير العمل بشكل طبيعي”.
وتمنى على المواطنين “عدم الأخذ بالشائعات وتقصي الحقائق من المصارف مباشرة او من الجمعية”.

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