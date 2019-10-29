رياض سلامة: لبنان يحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الإنهيار في المستقبل

أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “لبنان يحتاج إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة وتفادي الإنهيار في المستقبل”. وقال لوكالة “رويترز”: “لا أقول إننا بصدد انهيار خلال أيام، ما قلته هو أننا نحتاج حلا فوريا خلال أيام”.

وتابع: “عنوان شبكة الCNN لبنان على بعد أيام من الانهيار الاقتصادي، لا يتماشى مع ما قلته في مقابلة معهم” مؤكدا “اننا سنحافظ على ربط العملة المحلية بالدولار ولدينا الوسائل لذلك”.

اضاف: “من عانوا من قراراتي يحاولون جري باتهامات الفساد وسياسة شراء الوقت مستمرة والعلاج الجذري غائب والكلفة باهظة”.

واكد سلامة إن “المصارف ستفتح أبوابها مجددا بمجرد أن يهدأ الوضع، ولم نطالبهم بالإغلاق”، مشيرا إلى أنه “عندما تفتح المصارف أبوابها لن تكون هناك قيود على حركة الأموال ولا خفض لقيمة الديون”.

وكانت شبكة ال”CNN” نقلت عن سلامة قوله أن “لبنان على وشك الإنهيار الاقتصادي ما لم يتم إيجاد حل فوري لإنهاء الإحتجاجات التي أصابت البلاد بالشلل، وأن الإنهيار مسألة أيام، لأن التكلفة باهظة على البلاد”.

وأضاف سلامة وفق ما نقلت ال”CNN”، أن “رئيس الحكومة سعد الحريري أراد الإستقالة لكنه يخشى الفراغ في منصب رئاسة الحكومة، لذلك فإنه يسعى لتحقيق إجماع سياسي حول حكومة جديدة أو تعديل، من أجل إرضاء الشعب اللبناني، لاستعادة الثقة”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الحالي لا يوجد تقدم في هذه القضية”.

وشدد سلامة على أنه “كلما تأخر الحل، كلما زادت التكلفة على البلد، في وقت لا يشهد فيه البلد أي نشاط اقتصادي”، وتحدث أن “قناة الإستيراد أصبحت صعبة لأن البنوك مغلقة”.

وقال: “لدينا ديون دولية يجب تغطيتها، فيما الوظائف مهددة، والشركات التي تخسر المال قد لا تستطيع دفع الرواتب”.

وختم: إن “القضية اليوم هي قضية بلد يعاني من توقف في نشاطه الاقتصادي، ولا يمكنه تحمل ذلك”.