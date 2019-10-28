جمعية المصارف: نحرص على تأمين رواتب موظفي القطاع العام وأعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة

أكد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان انه “على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم، وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض”، مذكرا بأن “أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها”.

وأكدت الجمعية أن “الهمّ الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين”، مشيرة الى انه “في ظلّ استمرار التحرّكات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019”.