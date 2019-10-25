كي لا يكون الرقم وجهة نظر
budget 2020

مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020

أكتوبر 25, 2019

للإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام ٢٠٢٠، الرجاء الضغط هنا.

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للإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام ٢٠٢٠، الرجاء الضغط هنا.

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