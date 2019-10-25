مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 أكتوبر 25, 2019 آخر المقالات توضيح: مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 المشهديّة | 2019-10-21 | الحكومة اللبنانية تقر ورقة إصلاحية الانتفاضة تفرض تنازلات.. والسلطة تحاول بيع الدولة وقبض ثمنها بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري الى الحكومة والتي تمت الموافقة عليها للإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام ٢٠٢٠، الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني للإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام ٢٠٢٠، الرجاء الضغط هنا. تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني