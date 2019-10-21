المشهديّة | 2019-10-21 | الحكومة اللبنانية تقر ورقة إصلاحية أكتوبر 22, 2019 آخر المقالات المشهديّة | 2019-10-21 | الحكومة اللبنانية تقر ورقة إصلاحية الانتفاضة تفرض تنازلات.. والسلطة تحاول بيع الدولة وقبض ثمنها بنود الورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري الى الحكومة والتي تمت الموافقة عليها "أعجوبة".. الحراك! انتفاضة شعبية ضد الضرائب.. والحكومة في مأزق تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني