الانتفاضة تفرض تنازلات.. والسلطة تحاول بيع الدولة وقبض ثمنها

خمسة أيام طوال مرّت على الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان قابلتها خمسة أيام قصيرة لشعب منتفض ما عاد لديه ما يخسره.

بعد عقود من انعدام الرؤية الاقتصادية والبحث عن ثراء شخصي على حساب الدولة والشعب، وبعد أشهر من التخبّط السياسي والبحث عن كيفية وضع موازنة فاشلة تحمّل فيها الحكومة الشعب وزر سياساتها الاقتصادية والمالية الفاشلة طوال ربع قرن، وصل اللبنانيون الى الحائط المسدود وانتفضوا.

لم تكن القصة قضية ضريبة على الواتساب او غيره، بل هي قضية تراكم الفساد والهدر والوقاحة التي اعتمدتها السلطة السياسية طوال السنين الماضية، وصولاً الى خيار خفض العجز من أموال الطبقات الفقيرة والوسطى التي لم تعد تجد متنفّساً ولا مالاً ولا طريقة تسدّ فيها جوعها.

انتفضت الناس وتناست اصطفافاتها الطائفية وعصبويتها الحزبية، وتوحّدت للمرة الاولى على مطلب عريض: العيش الكريم.

قرّر الشعب أنّ هذا العيش الكريم يستحيل الوصول اليه في ظلّ حكم طبقة سياسية عاثت خراباً وفساداً طوال عقود. الثقة باتت معدومة. لم يعد اللعب على اوتار الطائفية والصراعات الاقليمية ينفع. الناس جاعت، والجوع دفعها للانتفاض على واقعٍ مزرٍ.

بعد خمسة ايام على انطلاق هذه الانتفاضة، اجتمعت الطبقة السياسية الحاكمة ممثّلةً بمجلس وزرائها لتقرّ موازنتها الفارغة من اي رؤية اقتصادية، ولتتوافق على مجموعة عناوين ضمّتها في ورقة واحدة سمّتها “ورقة اقتصادية اصلاحية”.

تضمّنت الورقة اقتراحات شعبوية لا تقدّم ولا تؤخّر، كخفض رواتب النواب والوزراء، كما تضمّنت العديد من النقاط الغامضة. أبرز هذه النقاط مساهمة المصرف المركزي والمصارف التجارية بخفض العجز، ما يعني أنّ الطبقة السياسية قرّرت تحميل مصرف لبنان تبعات سياساتها المالية والاقتصادية الساقطة طوال ربع قرن.

في الورقة بندين إيجابيين. أحدهما مؤقّت ! فرض ضريبة اعلى على ارباح المصارف أمر يطالب به الاقتصاديون منذ سنوات. العام الماضي قال رئيس الحكومة أنّ من المستحيل فرض هكذا ضريبة، ومنذ بضعة أشهر عاد وأكّد أنّ المصارف لا تتحمّل هكذا ضريبة ! ما الذي تغيّر؟ حينما اهتزّ العرش سقطت المحرّمات وصار بالامكان رفع الضريبة على المصارف.. لكن لعام واحد !

سنخفّض العجز لعام واحد، وندفن رأسنا في الرمل العام المقبل !

في الاجراءات التي أقرّتها الحكومة أيضاً إعادة إحياء مشروعي اليسار ولينور. لم تكفهم سوليدير التي باتت فضائحها طوال ثلاثين عاماً لا تعدّ ولا تحصى. حتى في “إصلاحاتهم” يحاولون تمرير نافذتين جديدتين للفساد والسرقة !

أمّا “أعظم” الاجراءات وأخطرها، فموضوع الخصخصة. قرّرت الطبقة السياسية بيع كلّ ما نملك. لم يكفها الفساد والهدر، فقرّرت اليوم وضع اليد بشكل صريح وواضح على القطاعات القليلة التي ما زالت تدرّ أموالاً على الخزينة.. أموال يدفعها الشعب طبعاً!

هو مشروع الرئيس رفيق الحريري يحاول نجله اليوم تمريره كإجراء “إصلاحي”، فيما هو محاولة فاضحة من القوى السياسية لبيع قطاعات الدولة لشركاتها الخاصة بأبخس الأثمان، فتقبض المال مباشرة بدلاً من الالتفاف والدوران في غياهب الهدر والفساد.

أما أطرف الاجراءات فهو تمرير قانون استرداد الأموال المنهوبة ! قرّرت الطبقة السياسية أن تمرّر قانوناً يسترجع المال الذي نهبته الطبقة السياسية عينها، على أن تكون هي الجاني وهيئة المحلفين والقاضي والحكم !!

أي إصلاح يتحدّثون عنه إذاً ؟ فات هذه الطبقة السياسية أنّ هؤلاء المنتفضين الذين يقبعون على الطرقات منذ خمسة أيام فقدوا الثقة بهم. فاتها أن ثمّة حواجز خوف أساسية كسرت. فاتها أنّ الناس ما عادت ترضى بفتات، بل باتت تطالب بالقالب كلّه، وهي التي صنعته بعرقها ودمها.

قد لا يكون ما حصل ويحصل خلال الأيام الأخيرة “ثورة” بعد، لكنّ هذه الانتفاضة – الصرخة التي أطلقها اللبنانيون لن تسمح بعودة الأمور الى ما كانت عليه. قطار التغيير يجب أن ينطلق، ولعلّ بعض التنازلات التي قدّمتها الطبقة السياسية كالضريبة التصاعدية هي أوّل الغيث، لكنّ المطلوب أكثر بكثير، والطريقة الوحيدة للوصول اليه هي في إبقاء الضغط وتشديده على رقاب المتمسّكين بالسلطة. حينها فقط يستعيد هذا الشعب بعضاً من أبسط حقوقه، هو الذي لم يطالب حتى بامتيازات.