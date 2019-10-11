شركات النفط تتوقف عن تسليم المشتقات النفطية لأصحاب المحطات بالليرة إعتباراً من اليوم

أوضح نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط، جورج فياض، أنّ “مشكلتنا الأساسية هي في طريقة فتح الإعتمادات للمستوردات الجديدة، فتطبيق الآليّة الّتي أقرّها “مصرف لبنان” بحاجة الى جمع الشركات والمصارف و”مصرف لبنان” لوضع حلّ يمكن تنفيذه”.

وأشار فياض، في حديث إذاعي، إلى أنّ “الصعوبات في التنفيذ يجب أن تُحل لفتح الاعتمادات الجديدة”، مبيّناً أنّ “التنسيق بين “مصرف لبنان” والمصارف والشركات غير موجود، وكل جهة تفهم التعميم بشكل مختلف، وكلّ منها تنفّذه بطريقتها”. وركّز على أنّه “بعد أن طلب منّا رئيس الحكومة سعد الحريري أن نبيع المخزون الموجود لدينا بالليرة اللبنانية مقابل تأمين “مصرف لبنان” الدولار لنا، بدأنا بهذه الخطوة منذ يوم الإثنين، لكنّنا لا نعلم كيفيّة استحصالنا على الدولار من مصارفنا، ولم نتقض شيئًا”.

وأعلن فياض أنّ “شركات النفط سستوقّف عن تسليم المشتقات النفطية لأصحاب المحطات بالليرة اللبنانية وستعود إلى اعتماد الدولار بدءًا من اليوم، حتّى تتوضّح الصورة لنا”. ولفت إلى أنّ “المخزون من النفط يكفي عادةً لمدّة شهر وبعض الأيام، لكن لا يمكن الاتكال على شيء، إلّا إذا كان هناك استمرار في الشراء”.