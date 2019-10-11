رياض سلامة: الدولار في السوق متوفر والوضع النقدي مستقر

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمة له خلال مؤتمر شبكة ICC FRAUDNET، أنه “نعمل على ألا تكون المصارف ممرًا لعمليات فساد”.

وأوضح ان ” الفساد لا يختلف عن الجرائم المالية مثل غسل الأموال”، مشددا على ان “الدولة اللبنانية تسعى لمكافحة الفساد وتقوية مؤسساتها”.

كما شدد على ان “الدولار في السوق متوفر والوضع النقدي مستقر، ونحن أوضحنا آلية التعميم الجديد لكل الجهات واجتمعنا مع المعنيين ولن يكون هناك اي تغيير عليه وهدفه تسهيل عملية استيراد السلع الاساسية كالدواء والقمح والمحروقات”.