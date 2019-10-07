رياض سلامة يؤكد ان مصرف لبنان مستمر في توفير الدولارات للأسواق المحلية

اكد حاكم مصرف لبنان المركزي الاثنين ان المصرف مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية، لافتا الى أن البلاد لديها العديد من الخيارات في مساعيها للحصول على مساعدة لكبح تراجع حاد في ثقة المستثمرين.

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خلال وجوده بالإمارات لعقد اجتماعات في تصريحات للصحفيين وزعها تلفزيون لبنان “نحن منعرف إنو في كتير ضجة على الأوضاع النقدية.. إنما الإمكانيات متوفرة ونحن مستمرين في تأمين الدولارات للأسواق في لبنان”.

وبسؤاله عما إذا كانت الإمارات ربما تقدم للبنان مساعدة مالية من خلال الاكتتاب في إصدار سندات، قال “هناك احتمالات عديدة ومناقشات.. إنما هذا الأمر متروك لرؤساء الدول، هم يقررون”.