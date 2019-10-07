الحريري: سنقوم بكل الاصلاحات التي وضعناها في مؤتمر سيدر

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن “العلاقة بين لبنان والامارات تاريخية ومتجذرة ولطالما لعبت الامارات دورا فاعلا في الاقتصاد اللبناني”، مشيرا الى ان “الامارات استقبلت الشباب اللبناني وأمنت لهم فرص العمل والابداع والمشاركة وأمنت تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى وطنهم وكانت على الدوام الداعم للبناني في المحافل الدولية”.

وفي كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار اللبناني الاماراتي لفت الحريري الى ان “دولة الامارات وقفت إلى جانب لبنان في الايام الصعبة وهذا الأمر سيبقى محفورا في ذاكرة كل اللنانبيين ولن ننسى وقوفها إلى جانبنا في مرحلة اعادة الاعمار او لمساهمتها الكريمة في المؤتمرات التي تم تخصيصها لمساعدة الاقتصاد اللبناني”، مشيرا الى ان “الحكومة قدمت في مؤتمر سيدر رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والنمو عبر تأهيل البنى التحتية ولاقت هذه البنود دعم الدول التي شاركت في المؤتمر”.

وراى الحريري ان “المشكلة في لبنان أننا تأخرنا لنطور أنفسنا ولكن للمرة الأولى وضعنا خارطة طريق للتقدم في لبنان، ومؤتمر سيدر هو لاعادة الاستثمار في كل البنى التحتية وهذا لا يمكن ان يحصل من دون القطاع الخاص لذلك نحن موجودون هنا لنثبت الشراكة بين القطاع الخاص الاماراتي والقطاع الخاص اللبناني”، مؤكدا ان “لبنان يتحمل الكثير خاصة في ظل الوجود السوري، وفرص الاستثمار الموجودة في لبنان اليوم ليست موجودة في الدول الأخرى، وكل المشاريع سنقوم بها وسنقوم بكل الاصلاحات التي وضعناها في سيدر كي نصبح كالامارات لأنه عندما نأتي إلى هنا نرى كيف ان هذه الدولة تقدمت خلال مرحلة قصيرة جدا”.

وشدد على ان “لبنان موقعه صعب لكن في الوقت نفسه هناك فرصة، مع اعادة اعمار سوريا والعراق، ولبنان عليه ان يستفيد من هذا الأمر”، مضيفا:”لبنان يجب ان يهب لاعادة اعمار المنطقة ونفتخر ولا زلنا بديناميكية القطاع الخاص اللبناني، ونأمل ان يكون هذا المؤتمر ناجحا”.