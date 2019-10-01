الورقة الاقتصادية التي سلمها وفد اللقاء الديمقراطي إلى الحريري

سلم وفد اللقاء الديمقراطي إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الورقة الاقتصادية التي أعدها الحزب التقدمي الاشتراكي.

وتتضمن الورقة ملاحظات حول آلية التلزيم المقترحة ودفاتر شروط منتجي الطاقة بالاضافة إلى إصلاحات مالية وملاحظات على مشروع موازنة 2020.