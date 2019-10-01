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الورقة الاقتصادية التي سلمها وفد اللقاء الديمقراطي إلى الحريري

أكتوبر 1, 2019
سلم وفد اللقاء الديمقراطي إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الورقة الاقتصادية التي أعدها الحزب التقدمي الاشتراكي.

وتتضمن الورقة ملاحظات حول آلية التلزيم المقترحة ودفاتر شروط منتجي الطاقة بالاضافة إلى إصلاحات مالية وملاحظات على مشروع موازنة 2020.

 للاطلاع على الورقة، اضغط هنا 

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سلم وفد اللقاء الديمقراطي إلى رئيس الحكومة سعد الحريري الورقة الاقتصادية التي أعدها الحزب التقدمي الاشتراكي.

وتتضمن الورقة ملاحظات حول آلية التلزيم المقترحة ودفاتر شروط منتجي الطاقة بالاضافة إلى إصلاحات مالية وملاحظات على مشروع موازنة 2020.

 للاطلاع على الورقة، اضغط هنا 

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