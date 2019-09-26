بستاني تعلن دخول لبنان الخارطة النفطية

أشارت وزيرة الطاقة ندى بستاني، خلال منتدى بيروت الدولي للطاقة، إلى أن لبنان شرع في دخول الخارطة النفطية، ويسعى لحفر أول بئر في كانون الأول المقبل.

وقالت: “نشجع على ربط لبنان مع الدول المجاورة الصديقة عبر توقيع اتفاقيات تلحظ البنى التحتية المشتركة والتعاون التقني وتبادل الخبرات، وقد وقعنا اتفاقية مع مصر ونعمل على تحضير اتفاقية مع قبرص”.

وأشارت إلى أن “الوزارة وهيئة البترول طبقا أعلى معايير الشفافية عبر نشر معايير تأهيل الشركات، ودفاتر الشروط، والعقود الموقعة مع الشركات العالمية”.

وفي وقت سابق، ذكرت وزيرة الطاقة أن شركات روسية وأوروبية تبدي اهتماما بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز في لبنان، ومنها “توتال” و”إيني” و”نوفاتيك”.