“بنك الفجيرة الوطني” الاماراتي يصدر سندات بقيمة 350 مليون دولار

أصدر” بنك الفجيرة الوطني” الاماراتي، والمدرج في سوق أبوظبي المالي، أوراقاً مالية رأسمالية دائمة ضمن شريحة الشق الأول 350 مليون دولار أمريكي بعائد ثابت عند 5.875%.

والذي يمثل أول إصدار”لبنك الفجيرة الوطني” في أسواق رأس المال الدولية متوافق مع المبادئ التوجيهية لبازل 3 الصادرة عن مصرف الامارات المركزي في آذار 2018.