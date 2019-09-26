قروض القطاع الخاص في منطقة اليورو تنمو بأسرع وتيرة في 10 أعوام
سبتمبر 26, 2019
نما إقراض الشركات في منطقة اليورو بأعلى وتيرة في عقد زمني، الأمر الذي هدأ من المخاوف حيال الركود المحتمل رغم استمرار تراجع أداء الأعمال التصديرية.
وأظهرت بيانات نمو قروض الشركات غير المالية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي خلال آب الماضي، ارتفاعًا من 4 % خلال تموز، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2009.
نما إقراض الشركات في منطقة اليورو بأعلى وتيرة في عقد زمني، الأمر الذي هدأ من المخاوف حيال الركود المحتمل رغم استمرار تراجع أداء الأعمال التصديرية.
وأظهرت بيانات نمو قروض الشركات غير المالية بنسبة 4.3 % على أساس سنوي خلال آب الماضي، ارتفاعًا من 4 % خلال تموز، وهي أعلى وتيرة منذ عام 2009.