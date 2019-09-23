سلامة: الدولار متوفر وموجودات مصرف لبنان بالدولار تفوق الـ38 مليار

شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مؤتمر صحافي على أن “الدولار متوفر في لبنان والكلام الذي يتم تناقله عبر وسائل الإعلام ووسائل التواص الإجتماعي مضخم وله أهدافه. أنما الدولار متوفر بالقطاع المصرفي والمصارف تلبي طلبات زبائنها”، مشيرا الى أن “الإجراءات التي أتخذتخا بعض المصارف على الـATM، متعلقة بسياسة كل مصرف والدولار متوفي في بعضها هذه الآلات”.