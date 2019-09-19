فينيانوس ترأس اجتماعا في المطار: لتقديم التسهيلات المتعلقة بمسافري الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة

ترأس وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس اجتماعا اليوم في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت مع مدير عام “اوجيرو” عماد كريدية في حضور المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين ورئيس المطار فادي الحسن ومدير المطارات ابراهيم ابو عليوى ومدير مكتب وزير الاشغال شكيب خوري وعدد من مسؤولي المطار الإداريين والامنيين وخبراء في الإتصالات من “اوجيرو”.

بداية عرض كريدية لخدمتي 5G وpublic WiFi التي سيعمل بها في المطار. وأشار كريدية الى ان “اوجيرو ستكون من أوائل الشركات الموجودة في لبنان التي تستعمل خدمة الجيل الخامس”، لافتا الى ان “الخدمة لن تكون متاحة عن طريق شركتي “الفا” و”تاتش” للعموم لأنه لا يوجد بعد model اقتصادي يبرر الاستثمار بهذه الخدمة”.

وقال: “قررنا وضع هذه المحطة في قلب بيروت اي في المطار لأن هذا المرفق يستقبل عددا هائلا من المسافرين ذهابا وايابا، وهذا هو المكان الأفضل الذي ستختبر فيه الناس بشكل واسع خدمة 5G.

وإذ لفت إلى أن “هذه الخدمة ستغطي كل المطار”، أشار الى انه “حتى الأمس تم وضع 130 hot spot من أصل 157 وخلال الايام المقبلة سيتم إجراء كل التجارب الميدانية والعملية”.

وقال كريدية انه طلب من وزير الاتصالات “بأن تكون الخدمة مجانية كما هو الحال في المطارات العالمية مع وضع بعض الضوابط لتخفيف الضغط على الشبكة”.

وأوضح أن الخدمة الثانية هي “تطبيق له علاقة بنظام المطار اذ أن المسافر الذي سيأتي إلى المطار ستكون امامه خريطة خاصة بهذا المرفق يتعرف من خلالها على كل الاقسام الموجودة فيه ومن خلال هذا التطبيق الذي سيكون ملكا لوزارة الأشغال العامة، سيصبح مطار بيروت واضحا لكل الناس”.

وقال: “سيتضمن التطبيق إرشادات خاصة لذوي الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة (إضافة إلى إرشادات تتعلق بالمسافرين الذين يتأخرون عن طائرتهم ويتم مناداتهم. كذلك فإن التطبيق سيتضمن مساعدة الوزارة لوضع ما يهم السياحة في لبنان.

ومن خلال هذا التطبيق سيتمكن المسافر من التعرف على “الكثافة” وأماكن الزحمة في المطار ومدة الانتظار منذ لحظة الدخول الى المطار مع امكانية معرفة الوقت المحدد للوصول الى الطائرة ومعرفة ذلك منذ لحظة الانطلاق من المنزل وتقديم معلومات تساهم في انسيابية الحركة في المطار”.

وخلال الاجتماع تم عرض أشكال مختلفة من الـ”logo” الخاصة بالمطار لتختار وزارة الأشغال العامة والنقل إحداها.

فنيانوس

وأثنى الوزير فنيانوس على “الجهد” الذي تقوم به “اوجيرو” معتبرا انها “شركة وطنية وعلينا دعمها”. وقال: “ان اوجيرو قدمت نوعين من الخدمة لتعديل السرعة في المطار بين قاعاته وعند تجاوز الأمن العام، وأول ساعتين من الخدمة ستكون مجانية مع الأخذ في الاعتبار تقديم تسهيلات لموظفي الطيران المدني”.

وطلب من القيمين على المشروع “تقديم الخدمات للمسافرين خلال انتظارهم في المطار” مشددا على “تقديم كل التسهيلات بما بتعلق بمسافري الحالات المرضية وذوي الاحتياجات الخاصة”.

وقال فينيانوس: “من خلال الحس الوطني لدينا والمسؤولية المتوجبة على عاتقنا علينا ان نرفع من شأن المطار أسوة بالمطارات العالمية لأنه بوابة لبنان الى الخارج. لذلك، علينا إعطاء المواطن والوافد إلينا خدمة WiFi خلال فترة انتظاره”.