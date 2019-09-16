قفزة في أسعار النفط العالمية هي الأكبر منذ ثلاثين عاماً.. ومكاسب كبيرة لبورصة موسكو

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 20% في بداية تعاملات الأسبوع هذا اليوم على خلفية الهجوم على منشآت آرامكو في السعودية، ووصلت العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.95 دولار للبرميل في أكبر مكسب منذ 14 يناير 1991.

وقد ارتفعت أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 20% في الدقائق الأولى من التعاملات اليوم قبل أن تتراجع قليلا فيما بعد. وارتفع سعر خام برنت وهو الخام القياسي للنفط في الأسواق الدولية بمقدار 6.6 دولار أي بنسبة 11% تقريبا إلى 66.82 دولار للبرميل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف تموز/يوليو الماضي. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 5.34 دولار أي بنسبة 10% إلى 60.19 دولار للبرميل. كذلك شهدت الأسواق إقبالا على الملاذات الآمنة، وخاصة الذهب، حيث صعد المعدن في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 1504 دولار للأونصة.

وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج النفط بنحو 5.7 مليون برميل يوميا. ولم تقدم الشركة إطارا زمنيا لاستئناف الإنتاج بالكامل. وقال مصدر مطلع لرويترز إن العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

وقال مصدر بصناعة النفط لرويترز يوم الأحد إن صادرات السعودية من النفط ستستمر كالمعتاد هذا الأسبوع إذ تستخدم المملكة المخزونات من منشآتها الكبرى. في المقابل، قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو السعودية لرويترز اليوم الاثنين إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ”ربما تستغرق أشهرا“.

من جهته، اعتبر مصرف جولدمان ساكس إن توقفا في الإنتاج لمدة تتجاوز ستة أسابيع بسبب الهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين مطلع الأسبوع الحالي قد يجعل سعر خام برنت يتجاوز 75 دولارا للبرميل، رغم أن مدى تأثير الهجوم لم يتحدد بعد. وأضاف البنك المدرج في بورصة وول ستريت في مذكرة أن تعطل الإنتاج لهذه المدة في ظل المستويات الحالية لن يؤدي إلى زيادة أسعار خام برنت فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى السحب من الاحتياطات البترولية الاستراتيجية ”بكميات كبيرة بما يكفي لسد مثل هذا العجز لعدة أشهر وجعل الأسعار على مستوياتها الحالية“. وقال البنك إنه من المرجح أن يتسبب توقف تام لنحو أربعة ملايين برميل يوميا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في رفع الأسعار إلى ما يزيد على 75 دولارا للبرميل.

في المفابل، ارتفع مؤشرا بورصة موسكو اليوم، فيما صعدت العملة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ بداية أغسطس الماضي، بعد هجوم استهدف منشآت نفط في السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم. وجرى تداول مؤشر RTSعند 1387.47 نقطة بزيادة نسبتها 1.36% عن سعر الإغلاق السابق، في حين تم تداول مؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل عند 2813.80 نقطة، بزيادة نسبتها 0.79% عن سعر إغلاق الجمعة الماضي. وفي سوق العملات ارتفعت العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.92% ليجري تداولها عند 63.78 روبل للدولار، وأعلى مستوى يسجله الروبل منذ مطلع أغسطس الماضي. كذلك تراجع سعر صرف العملة الأوروبية بنسبة 0.78% إلى 70.73 روبل لليورو، وفقا لما أظهرته بيانات موقع بورصة موسكو.