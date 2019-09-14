كي لا يكون الرقم وجهة نظر
جانب معالي وزير المالية الدكتور مح

مشروع قانون الموازنة العامة 2020

سبتمبر 14, 2019

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