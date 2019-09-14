مشروع قانون الموازنة العامة 2020 سبتمبر 14, 2019 آخر المقالات مشروع قانون الموازنة العامة 2020 حوار اليوم مع حسن مقلّد - ناشر مجلة الاعمار والاقتصاد MEA نبيع دولتنا حتى نحفظ هياكلها الإقتصادية | الوضع المالي والنقدي في لبنان | 2019-08-31 تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني