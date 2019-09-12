حوار اليوم مع حسن مقلّد – ناشر مجلة الاعمار والاقتصاد سبتمبر 12, 2019 آخر المقالات مشروع قانون الموازنة العامة 2020 حوار اليوم مع حسن مقلّد - ناشر مجلة الاعمار والاقتصاد MEA نبيع دولتنا حتى نحفظ هياكلها الإقتصادية | الوضع المالي والنقدي في لبنان | 2019-08-31 No تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني No تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني