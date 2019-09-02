المقترحات التي رُفعت لرئيس الجمهورية قبالة الاجتماع الاقتصادي في بعبدا سبتمبر 2, 2019 آخر المقالات نبيع دولتنا حتى نحفظ هياكلها الإقتصادية | الوضع المالي والنقدي في لبنان | 2019-08-31 المقترحات التي رُفعت لرئيس الجمهورية قبالة الاجتماع الاقتصادي في بعبدا رياض سلامة: البنك المركزي يتابع عن كثب قضية "جمال تراست بنك" جمعية المصارف: فرض العقوبات الاميركية على جمال ترست بنك لن يؤثر على القطاع المصرفي تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني تقديم تعليق إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني