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جمعية المصارف: فرض العقوبات الاميركية على جمال ترست بنك لن يؤثر على القطاع المصرفي

أغسطس 30, 2019

أعربت جمعية المصارف في لبنان عن أسفها حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية جمال ترست بنك على لائحة العقوبات “اوفاك”.
وأكدت في بيان أن هذا “الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كا”ن.
وطمأنت الجمعية الى “سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك”، منوهً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة”.

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أعربت جمعية المصارف في لبنان عن أسفها حيال إدراج وزارة الخزانة الأميركية جمال ترست بنك على لائحة العقوبات “اوفاك”.
وأكدت في بيان أن هذا “الاجراء لن يؤثر على القطاع المصرفي بأي شكلٍ كا”ن.
وطمأنت الجمعية الى “سلامة أموال المودعين لدى جمال تراست بنك”، منوهً بقدرة مصرف لبنان على اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الوضع، مثلما حصل في مواقف سابقة”.

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