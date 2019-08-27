أكثر من 20 مصرف عالمي يتنافسصون على إدارة اكتتاب “أرامكو”

تتّجه البنوك العالمية إلى السعودية من أجل المنافسة على إدارة الاكتتاب العام الأولي لشركة النفط العملاقة “أرامكو” في مقرها بالظهران، وهو الاكتتاب الأكبر على مستوى العالم، وفقاً لمعلومات نقلتها شبكة “بلومبيرغ” الأميركية عن مصادر مطلعة.

ودعت “أرامكو”، أكثر من 20 مصرف أميركي وأوروبي وآسيوي، لتقديم عروضها في الاكتتاب الذي تأجّل إلى حين إتمام استحواذ الشركة على 70% من شركة البتروكيماويات العملاقة “سابك”.

وأكدت “بلومبيرغ” أن مسؤولين من بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة نيويورك، وبورصة هونغ كونغ، يتنافسون على استضافة الطرح.