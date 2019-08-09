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حاكم مصرف لبنان يتوّج للمرة الرابعة من افضل حكام المصارف المركزية في العالم

أغسطس 9, 2019

حاز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على درجة “A“من بين 94 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2019 لمجلة غلوبال فاينانس “Global Finance“، التي هي من اهم المجلات الاقتصادية في العالم، وذلك للمرة الرابعة بعد ان كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.

كما حصل على درجة “A” كل من حكام المصارف المركزية في استراليا، الكويت، المغرب، روسيا، كوريا الجنوبية، آيسلاند، هوندوراس، المكسيك وتايوان.

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حاز حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على درجة “A“من بين 94 حاكم مصرف مركزي في العالم في تقرير عام 2019 لمجلة غلوبال فاينانس “Global Finance“، التي هي من اهم المجلات الاقتصادية في العالم، وذلك للمرة الرابعة بعد ان كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.

كما حصل على درجة “A” كل من حكام المصارف المركزية في استراليا، الكويت، المغرب، روسيا، كوريا الجنوبية، آيسلاند، هوندوراس، المكسيك وتايوان.

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