لحود: نحن اليوم ننجز ما بين 120 و130 ملف اسكان بينما كان العدد يتخطى الـ5000

اشار مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود الى انه بالنسبة للرزمة التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 1 شباط وطلب فيها استبدال الدولار باللبناني وتفعيل قروض الاسكان، الا ان المصارف لم تستجب لهذا الطلب الا ببعض الاستثناء وهي تطبق الموضوع بإستنسابية، عدا ان الرزمة لا تلبي الا 10 بالمئة من الطلب في السوق، وقد استفاد من الموضوع الاجهزة العسكرية، ونحن كمؤسسة كان لدينا تحفظ على الموضوع، رغم اننا سيرنا ملفات التي وصلتنا حوالي 120 الى 130 ملف، بينما كانت في العام 2017 تصل الى 5000 الاف ملف.

واوضح لحود في حديث اذاعي، انه لا يوجد حل الا بخطة اسكانية متكاملة، وقد وضعنا خطة اسكانية لتوحيد عملية الاقراض السكني، ويجب عدم دعم الا ذوي الوضع المتوسط والمحدود. واوضح ان الخطة 41 بند واحد البنود هو الايجار التملكي، خاصة بظل عدم وجود ضوابط للايجار، ونحن يهمنا مصلحة المواطن