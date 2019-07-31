الحريري في اطلاق حملة دعم الصناعة: سنعمل على تخفيض كلفة الانتاج وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات

اكد رئيس الحكومة سعد الحريري، خلال اطلاق الحملة الوطنية لدعم الصناعة اللبنانية في السراي الحكومي، “أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها تحفيز القطاعات الإنتاجية”، مشيرا الى ان “لدينا صناعة في لبنان وقادرون على تصديرها، ويجب علينا التركيز على الصناعات التي لها قيمة مضافة”.

وقال:”قلبنا على البلد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ونحن نعمل وسنكمل عملنا وسنواصل الانتاج ودعم الصناعيين وتطوير البلد والاستمرار في مشروعنا للعمل من أجل مصلحة المواطن”، مؤكدا اننا “سنعمل في المرحلة المقبلة على تخفيض كلفة الانتاج وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات”.

وأعلن ان “كل القطاعات الإنتاجية مهمة ولا أولوية لقطاع على حساب قطاع آخر”، وقال: “القطاعات الإنتاجية تشكل حلقة مترابطة فتطوير القطاع التجاري يؤدي الى تطوير القطاعات السياحية والزراعية”.

واكد ان “المشاكل السياسية تحل، والمطلوب عدم فقدان الأمل لأن ما يجري في لبنان هو الديموقراطية التي يمكن أن تكون عدوة نفسها”. وقال: “متفائل ومن يريد افتعال المشاكل ليتحمل مسؤوليتها وكل المشاكل التي تحدث ستحل”.