عربيد: لا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية في البلد

أشار رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي شارل عربيد إلى أننا “نفتقد إلى سياسة إجتماعية في البلد والمقاربة كانت دائماً تأتي بعد حركاتٍ مطلبيّة فلم نشعر بأنّ لدينا سياسة تربوية ولا سياسة استشفاء”، متسائلاً: “ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة لكي تصل إلى السياسة الإجتماعيّة الموجودة في كلّ بلدان العالم؟”.

وأكد عربيد، خلال لقاء حواري للوزيرات ريا الحسن، مي شدياق، فيوليت الصفدي، وندى البستاني.‎ مع القيادات النسائية والمجتمع المدني حول “شراكة المرأة في تطوير الرؤية الاقتصادية والاجتماعية” في لبنان: “لا إمكانية للإستمرار من دون عمليّة إصلاحية في البلد”.