انخفاض النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو لأدنى مستوى في 3 أشهر

انخفض النشاط الإقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الجاري وذلك إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، وسط انكماش النشاط الصناعي لأدنى مستوى في نحو 7 سنوات.

أظهرت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لدى منطقة اليورو أنه سجل 51.5 نقطة في تموز الجاري، مقابل مستوى 52.2 نقطة في حزيران.

وأوضحت البيانات مؤشر مديري المشتريات الصناعي داخل منطقة اليورو سجل 46.4 نقطة في الشهر الجاري وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2013، مقابل انكماش عند مستوى 47.6 نقطة في حزيران.

ويفصل مستوى 50 نقطة حاجز النمو عن الانكماش داخل النشاط، حيث أنه حينما يتجاوز مستوى 50 نقطة فأن ذلك إشارة إلى النمو، أما مستوى أدنى 50 نقطة فأن ذلك يعني انكماش النشاط.

أما مؤشر مديري المشتريات الخدمي فسجل في تموز الجاري مستوى 53.3 نقطة، مقابل مستوى 53.6 نقطة في الشهر الماضي.