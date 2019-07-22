بيان لوحدة التمويل في مصرف لبنان عن القروض المدعومة والحوافز

صدر وحدة التمويل في مصرف لبنان البيان الاتي:

“في بداية العام 2019، صدر عن مصرف لبنان التعميم الوسيط رقم 515 تاريخ 30/1/2019، حيث سمح للمصارف أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض التي تمنحها لعملائها وعلى مسؤوليتها قبل تاريخ 31/12/2019، ووفقا لشروط وآلية جديدة محددة في التعميم. وقد شملت سلة الحوافز الجديدة بنود عدة أهمها:

مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية خصص لتمويل القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية على أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ 450 مليون ل.ل. لقاء شراء الوحدة السكنية المنوي تملكها وقد تم زيادة هذا المبلغ الإجمالي الى حوالي 864 مليار ليرة لبنانية.

وقد قسم هذا المبلغ إلى قسمين:

1- مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية سبق أن سمح المصرف المركزي للمصارف أن تخصصها لتمويل قروض سكنية لعملائها لشراء مسكن ولمرة واحدة فقط والذين سبق للمصارف أن التزموا بتمويلها خلال العام 2018، على أن يكون هذا المبلغ من حصة العام 2019 وبالتالي يبدأ الإستفادة من دعم الفائدة ابتداء من 1/1/2019.

2- أما القسم الباقي من مبلغ ال 864 مليار ليرة لبنانية والبالغ حوالي 374 مليار ل.ل. فقد تم تخصيصه للقروض السكنية المنوي منحها خلال العام 2019. وقد أبدت المصارف حتى الآن رغبتها في تخصيص ما لا يقل عن 25% من القروض السكنية المخصصة للعام 2019 لتمويل القروض السكنية التي تم منحها وفقاً للبروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان. في حين ستكون حصة القروض السكنية الممنوحة وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الأجهزة الأمنية (ومنها جهاز إسكان العسكريين) حوالي 34%. تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإسكان قد استحصل على موافقة مصرف لبنان لدعم قروض سكنية بقيمة 60 مليار ل.ل (أي ما نسبته 16% من أصل مبلغ ال 375 مليار ل.ل المخصصة للعام 2019) سيتم منحها لذوي الدخل المحدود وعلى أن لا تتجاوز قيمة القرض الواحد مبلغ 300 مليون ل.ل للوحدة السكنية المنوي تملكها.

وقد بلغ مجموع القروض السكنية الموافق عليها من قبل مصرف لبنان لتاريخه من كوتا العام 2019 حوالي 380 مليار ل.ل وعلى أن يستكمل دراسة والبت بباقي الملفات قبل نهاية العام. الجدير ذكره هنا إلى أن مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ اليوم حوالي 19,213 مليار ل.ل موزعة على ما يقارب ال 128 ألف مستفيد.

مبلغ 45 مليار ل.ل لتمويل القروض التعليمية بالليرة اللبنانية.

تجدر الاشارة الى أن مجموع القروض التعليمية من العام 2009 ولتاريخه قد بلغ 303 مليار ل.ل. وقد استفاد منها حوالي 11,250 تلميذ.

مبلغ 38 مليار ل.ل لتمويل القروض الصغيرة وبرنامج كفالة القروض الصغيرة.

مبلغ 500 مليون د.أ لتمويل القروض الأخرى كافة كما وردت في التعميم المذكور وعلى سبيل المثال لا الحصر القروض البيئية (في مجال الطاقة وغير مجال الطاقة) وقروض المغتربين والقروض الإنتاجية التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة (منها المستشفيات والمؤسسات التربوية الخاصة وغيرها) وقد استفاد من تلك الرزمة لتاريخه قروض تبلغ قيمتها حوالي 120 مليون د.أ. وقروض لمويل الرأسمال التشغيلي مقابل الصادرات الصناعية.

تجدر الاشارة الى أن مجموع القروض البيئية في مجال الطاقة من العام 2010 ولتاريخه قد بلغ حوالي 600 مليون د.أ. (كلفة مشاريع تخطت 2 مليار د.أ.) وقد استفاد منها حوالي 940 مشروع.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الرقابة على المصارف تراقب مدى إلتزام المصارف بتطبيق بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان حول القروض المدعومة والحوافز”.