ابو سليمان:أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين وليتوقف الشغب على الطرقات وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين

اكد وزير العمل كميل ابو سليمان “ان لا قرار يستهدف الفلسطينيين بل هناك تطبيق لخطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة غير الشرعية التي لم تذكرهم تحديداً بل تطلب من العمال غير اللبنانيين الحصول على اجازات عمل وفق ما ينص عليه القانون اللبناني”.

واضاف في تصريح من ساحة النجمة: “نحن نتفهم معاناة الاخوة الفلسطينيين والقانون اللبناني يعطيهم تسهيلات منها اعفاؤهم من رسوم اجازات العمل، وعدم حاجتهم لموافقة مبدئية. أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا اصبح معمولا بها”.

وقال :”مستمرون بتطبيق القانون ولا افهم الاحتجاجات. فليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له وقانون العمل اللبناني يحمي العمال الفلسطينيين من الطرد التعسفي ويضمن حصولهم اقله على الحد الادنى للاجور. لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني”.

واوضح ابو سليمان “ان من اصل نحو 600 مخالفة منذ بدء التفتيش الاربعاء الماضي، هناك حالتان لهما علاقة بالاشقاء الفلسطينيين منهما معمل في الكورة سوى وضعه وحصل على اجازات عمل واستوفى الشروط وسيعاد فتحه”.

وشدد على “ان القانون يطبق على الفلسطيني كما يطبق على اللبناني”، مضيفا:”انا في حوار هادئ وايجابي مع السفير الفلسطيني والهيئات الفلسطينية وهم مرتاحون بالنتائج التي توصلنا اليها. اكثر من ذلك، لجنة الحوار اللبنانية – الفلسطينية هي التي طالبت علم 2017 باعطاء اجازات العمل وباصدار القوانين التي تعفيهم من رسوم الاجازات. نحن نطبق التوصيات التي رفعتها اللجنة التي تشارك فيها كل الاحزاب اللبنانية الى مجلس الوزراء”.