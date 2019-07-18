سلامة يطمئن المواطنين: يمكن استبدال العملة المختومة بعلم فلسطين من مصرف لبنان

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعملات بالليرة اللبنانية مختومة بعلم وبكلمة فلسطين دعما للعمال الفلسطينيين واحتجاجا على قرار وزارة العمل.

وفي اول رد فعلي رسمي على الموضوع، رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ردا على سؤال لتلفزيون “ام.تي.في” عن طبع العلم الفلسطيني على العملة اللبنانية:”انه ليس هناك اي ردة فعل على هذا الامر”، معتبرا “ان هناك تضخيما للموضوع”.

اضاف:”لدينا اصداراتنا من العملات التي يصدرها مصرف لبنان، ومصرف لبنان ملتزم بها، واي مواطن لديه عملة صادرة عن مصرف لبنان ومطبوع عليها علم فلسطين يمكنه استبدالها بالعملة المستعملة حاليا”.