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وكالة الطاقة: أميركا أكبر مصدر والصين أكبر مستورد للغاز المسال في 2024

يوليو 17, 2019

اعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع ان تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية بيتر فريزر خلال مناسبة للطاقة في نيويورك إن من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

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اعلنت وكالة الطاقة الدولية أنها تتوقع ان تصبح الولايات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات.

وقال رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطاقة الدولية بيتر فريزر خلال مناسبة للطاقة في نيويورك إن من المتوقع أن تقفز صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب في 2024، لتطيح بكل من أستراليا وقطر المتصدرتين للسوق حاليا.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال لتتجاوز 100 مليار متر مكعب في 2024، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين العالميين حاليا.

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